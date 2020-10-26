MSI Vigor GK50 Elite İncelemesi

Elite adından da anlaşılacağı üzere MSI'ın standart profil yapısındaki en iddialı mekanik klavye modeli olma iddiasını taşıyor. Oyuncular düşünülerek tasarlanan GK50 Elite modeli, RGB aydınlatmasıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu klavyenin en dikkat çeken yanı tuşların gücünü aldığı Kailh marka yepyeni rekabetçi mekanik anahtarları.

Cherry MX Blue ve Red karışımı bir yapıya sahip olan Box White anahtarlar aynı zamanda hızlı bir performans sunuyor.

Diğer tüm detaylarıyla birlikte MSI Vigor GK50 Elite incelememiz karşınızda!