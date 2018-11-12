Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) bir öğretim üyesinin "sahte doçent" unvanı aldığı iddialarına ilişkin, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, dün olduğu gibi bugün de gerçekleştirdiği tüm akademik atamalarda bilimsel liyakati dikkate alarak, Üniversitelerarası Kurulun etik ilkelerine tam olarak riayet etmektedir." denildi.

MSKÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde MSKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesinin 6 yıl önce aldığı doçentlik belgesinin iptali ile ilgili çıkan haberler çerçevesinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.

Doçentlik sınavına katılabilme şartlarını yerine getiren adayların, bilim dallarına, uzmanlık ve araştırma konularına göre belirlenen jürilerin görüş ve değerlendirmeleri esas alınarak, başarılı olanlara doçentlik başarı belgesinin üniversitelerden bağımsız olarak Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verildiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Adı geçen öğretim üyesi hakkında ÜAK'a gönderilen etik ihlal iddialarının, Üniversitelerarası Kurul Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından incelenmesi sonucunda, ilgilinin 'Etik İhlalde' bulunduğuna karar verilmiştir. Komisyonun, etik ihlal kararı sonrası ilgilinin doçentlik unvanı ÜAK Yönetim Kurulu'nun 11.06.2018 tarihli toplantısında alınan karar ile geri alınmıştır. Kararı dikkate alan üniversitemiz rektörlüğü, öğretim üyesinin doçent kadrosu ile ilişiğini keserek gerekli hukuki süreci başlatmıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, dün olduğu gibi bugün de gerçekleştirdiği tüm akademik atamalarda bilimsel liyakati dikkate alarak, Üniversitelerarası Kurulun etik ilkelerine tam olarak riayet etmektedir."

