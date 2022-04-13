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MSÜ 2. Seçim aşamalarına kaç kişi çağrılacak? MSÜ 2022’de kaç kişi alacak?

13.04.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ 2. Seçim aşamalarına kaç kişi çağrılacak? sorusunun yanıtı Mart'ta yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının ardından merak edildi. Çok sayıda kişinin beklediği açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. MSÜ 2. Seçim aşamalarına kaç kişi çağrılacak? MSÜ 2022’de kaç kişi alacak? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

MSÜ 2. Seçim aşamalarına kaç kişi çağrılacak? MSÜ 2022’de kaç kişi alacak?

MSÜ 2. Seçim aşamalarına kaç kişi çağrılacak? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen adaylar, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen sınavın ardından araştırmalarına hız verdi. Öte yandan ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları için tarih verdi. MSÜ 2. Seçim aşamalarına kaç kişi çağrılacak? MSÜ 2022’de kaç kişi alacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARINA KAÇ KİŞİ ÇAĞRILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2. seçim aşamalarına yazılı sınava başvuran adayların tamamı çağrılmamaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi yazılı sınav sonucunda adayların puanlarının sıralaması yapılmaktadır. Tıpkı önceki senelerdeki gibi bu yıl da ikinci aşamaya 40 bin kişinin çağrılması beklenmektedir.

MSÜ 2022'DE KAÇ KİŞİ ALACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 14 Haziran 2020'de yapılan 2020 Milli Savunma Üniversitesi sınavına 451 bin 272 kişi girmişti.

Geçen sene ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde yapılan sınav 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti.

Henüz 2022 yılında düzenlenen sınava katılım sağlayan aday sayısı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak kişi sayısı duyurulmadı.

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK 2022?


MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınav sonrası adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilmiş olan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav sonrası adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puanların hesaplanmasında ise şu yol izlenecek: - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak. - Bütün adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak bütün adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

Hesaplanmış olan standart puanlar ve Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Sadece bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları belirlenmiş olacak.

MSÜ SINAV SONUCUNA GÖRE KİMLER 2. AŞAMAYA KATILACAK?

MSÜ 2. seçim aşamasına sınavlarda belirlenen taban puanı alan ve tercih işlemlerini tamamlayan kişiler çağrılacak.

MSÜ SINAV SONUCUNA GÖRE KİMLER ELENECEK?

Duyurulan tarihler arasında tercihlerini tamamlamayan kişiler gerekli taban puanını almış olsalar dahi 2. seçim aşamasına katılamayacaklar. Bu sebeple adayların puanlarının duyurulması sonrası çevrimiçi olarak tercihlerini tamalamaları gerekmektedir.

Taban puana ulaşamayan kişiler de tercihde bulunamayacakları için otomatik olarak diğer aşamalardan elenmiş sayılacaklardır.

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ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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