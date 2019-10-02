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MSÜ 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: - "Milli Savunma Üniversitesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerimizle eğitim kurumlarımız arasında eş güdüm ve iş birliği sağlanırken sivil üniversiteler ile iş birliği halinde ihtiyaç duyulan alanlarda özellikle emekli askeri personel ile birlikte sivil öğretim üyesi ihtiyaçları da karşılanmış ve çalışma birlikteliği sağlanmıştır. Sivil üniversiteler ile olan iletişim önümüzdeki dönem de artarak devam edecektir"

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Milli Savunma Üniversitesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerimizle eğitim kurumlarımız arasında eş güdüm ve iş birliği sağlanırken sivil üniversiteler ile iş birliği halinde ihtiyaç duyulan alanlarda özellikle emekli askeri personel ile birlikte sivil öğretim üyesi ihtiyaçları da karşılanmış ve çalışma birlikteliği sağlanmıştır. Sivil üniversiteler ile olan iletişim önümüzdeki dönem de artarak devam edecektir." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Törende konuşan Afyoncu, araştırma enstitülerinde ve kurmay subay eğitimlerinin ilk basamağı olan karargah subaylığı eğitimlerine Kasım 2017'den itibaren, Harp Enstitülerinde icra edilen komuta kurmay ve müşterek kurmay eğitimlerine de Ekim 2018'den itibaren eğitim öğretime başladıklarını söyledi.

Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde görev almaya aday personelin, milli değerlere bağlı nitelikli ve donanımlı olarak en kısa sürede yetiştirilebilmesi amacıyla kurulan kurmaylık eğitim sisteminin yeniden şekillendirilip geçen sene eğitime başlandığını hatırlatan Afyoncu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2018-2019 eğitim ve öğretim yıllarında Müşterek Harp Enstitüsündeki Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi'nden 800 Türk ve 21 misafir askeri personel, Kuvvet Harp Enstitülerindeki Komuta Kurmay Eğitiminden ise 206 Türk ve 45 misafir askeri personel, Harp Enstitülerindeki Harekat Subaylığı Eğitiminden ise bin 199 Türk ve 63 misafir askeri personel mezun olmuşlardır. Harp Okullarında 224 Türk ve 101 misafir askeri öğrenci hedeflenen nitelikleri kazanarak mezun olmuşlardır. Bu yıl özellikle Astsubay Okulları birinci sınıftan itibaren aldığımız öğrenciler mezun olarak tam kapasiteyle çalışmaya başlamışlardır."

Afyoncu, "Milli Savunma Üniversitesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerimizle eğitim kurumlarımız arasında eş güdüm ve iş birliği sağlanırken sivil üniversiteler ile iş birliği halinde ihtiyaç duyulan alanlarda özellikle emekli askeri personel ile birlikte sivil öğretim üyesi ihtiyaçları da karşılanmış ve çalışma birlikteliği sağlanmıştır. Sivil üniversiteler ile olan iletişim önümüzdeki dönem de artarak devam edecektir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar milli savunma üniversitesi

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