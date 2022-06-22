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  4. MSÜ 2022 Harp Okulu seçmeleri ne zaman yapılacak? MSÜ 2022 fiziki yeterlilik testi ne zaman, hangi gün? 2022 ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ!

MSÜ 2022 Harp Okulu seçmeleri ne zaman yapılacak? MSÜ 2022 fiziki yeterlilik testi ne zaman, hangi gün? 2022 ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ!

22.06.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ 2022 Harp Okulu seçmeleri ne zaman yapılacak? erakla beklenen tercih sonuçları 20 Haziran 2022 Pazartesi günü Milli Savunma Bakanlığı PERTEM'de erişime açıldı. Yapılan açıklama sonrası 2022 askeri öğrenci temini açıklamasında konusu geçen fiziki yeterlilik testinin tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Peki MSÜ 2022 fiziki yeterlilik testi ne zaman, hangi gün? İşte 2022 Harp Okulu ve Hava Harp okulu seçim aşaması faaliyetlerine ilişkin ayrıntılar....

MSÜ 2022 Harp Okulu seçmeleri ne zaman yapılacak? MSÜ 2022 fiziki yeterlilik testi ne zaman, hangi gün? 2022 ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ!

MSÜ 2022 Harp Okulu seçmeleri ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak, 3 Ağustos Çarşamba günü ise sona erecek. Peki MSÜ 2022 Harp Okulu seçmeleri ne zaman yapılacak? MSÜ 2022 fiziki yeterlilik testi ne zaman, hangi gün? Milli Savunma Üniversitesi için gerekli belgeler ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MSÜ 2022 HARP OKULU SEÇMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ öğrenci alımına ilişkin mülakatlara dair yayımlanan duyuruda beklenen tarihler de verildi. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,
a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,
b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.
c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

MSÜ 2022

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

MSÜ 2022

ASTSUBAY MYO VE BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI:

MSÜ 2022

MSÜ 2022 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

MSÜ kayıt için getirilmesi istenen belgeler şu şekildedir:

  1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.

  2. Sınav Çağrı Belgesi.

  3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)

  4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;

  5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi;

  6. Şehit / Gazi Belgesi;

  7. Terhis Belgesi;

Yapılan açıklamada adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri belişrtilmiştir.

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