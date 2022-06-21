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MSÜ 2022 mülakatları ne zaman, hangi tarihte? MSÜ taban puanları nedir? İşte Milli Savunma Üniversitesi için gerekli belgeler!

21.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ 2022 mülakatları ne zaman? Merakla beklenen tercih sonuçları geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanlığı PERTEM'de erişime açıldı. Tercih sonuçları ile taban puanları da böylelikle netlik kazanmış oldu. Peki MSÜ taban puanları nedir? İşte konuya ilişkin ayrıntılar ve Milli Savunma Üniversitesi için gerekli belgeler...

MSÜ 2022 mülakatları ne zaman, hangi tarihte? MSÜ taban puanları nedir? İşte Milli Savunma Üniversitesi için gerekli belgeler!

MSÜ mülakatları ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak, 3 Ağustos Çarşamba günü ise sona erecek. Peki MSÜ 2022 mülakatları ne zaman? MSÜ taban puanları nedir? Milli Savunma Üniversitesi için gerekli belgeler ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MSÜ 2022 MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

MSÜ öğrenci alımına ilişkin mülakatlara dair yayımlanan duyuruda beklenen tarihler de verildi. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,
a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,
b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.
c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

MSÜ 2022

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

MSÜ 2022

ASTSUBAY MYO VE BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI:

MSÜ 2022

MSÜ 2022 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

MSÜ kayıt için getirilmesi istenen belgeler şu şekildedir:

  1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.

  2. Sınav Çağrı Belgesi.

  3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)

  4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;

  5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi;

  6. Şehit / Gazi Belgesi;

  7. Terhis Belgesi;

Yapılan açıklamada adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri belişrtilmiştir.

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MSÜ tercih sonuçları açıklandı!MSÜ tercih sonuçları açıklandı!
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