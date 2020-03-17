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MSÜ ertelendi mi? Corona Virüs nedeniyle MSÜ sınav tarihi değişti mi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.03.2020 15:48 | Son Güncelleme

MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi sınavı Mart sonunda gerçekleştirilecek. Corona virüs tehdidi nedeniyle pek çok organizasyon ve faaliyet iptal edilip erteleniyor. Peki MSÜ ertelendi mi, MSÜ sınav tarihi de corona virüs nedeniyle değişenler arasında mı?

MSÜ ertelendi mi? Corona Virüs nedeniyle MSÜ sınav tarihi değişti mi?

Coronavirüs’e karşı önlem olarak spordan, eğitime pek çok alanda ertelemeler ve iptal kararları veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli sınavları erteledi. Peki ÖSYM’nin düzenlediği MSÜ ertelendi mi? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi ile ilgili detaylar...

MSÜ ERTELENDİ Mİ?

Hayır, henüz Milli Savunma Üniversite’inin sınav tarihi ile ilgili bir erteleme kararı duyurulmadı. Gerek Bilim Kurulu gerekse de ÖSYM başkanı Halis Aygün’den MSÜ ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

MSÜ SINAV TARİHİ NEDİR?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre herhangi bir erteleme yapılmazsa MSÜ 29 Mart’ta gerçekleşecek.

MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM henüz Milli Savunma Üniversitesi sınavı için sınav giriş kağıtları ve sınav yerlerini ilan etmedi. Sınav tarihinde bir değişiklik olmazsa sınavın olacağı günün öncesindeki hafta içinde sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

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milli savunma üniversitesi MSU sınav tarihi Erteleme

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