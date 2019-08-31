MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni

Payal, mezunların karşılaşacakları her türlü zorluktan başarıyla çıkabilmeleri için ihtiyaç duyacakları fiziksel ve zihinsel sağlamlığın harp okulu eğitim sürecinde kendilerine kazandırıldığını belirterek, "15 Temmuz 2016 menfur darbe girişimi kapsamında ülkemizde yaşanan hadiseler ülkemiz ve TSK tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır. Pozitif bilimden, akıldan, vatan sevgisinden, disiplinden yoksun ve askerlik yeminine ihanet edenlerin, devletimizi ve milletimizi sürükledikleri felaket ibret vericidir. Devletimiz ve milletimizin bekasını doğrudan tehdit eden bu tür ihanet hareketlerle bir daha karşılaşmamak üzere hava harp okulları aklı ve bilimi her şeyin üzerinde tutacaktır." diye konuştu.

Tuğamiral Payal, vatanına, milletine, bayrağına, devletine sadık, görev, sorumluluk bilinci yüksek, şeref, cesaret değerleriyle donatılmış, gelişmeye açık, komutanlık, liderlik özelliklerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, lisans seviyesinde eğitim görmüş subay yetiştirme vazifesine geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir şevk ve heyecanla devam ettiklerini söyledi.