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MSÜ Harp ve Araştırma Enstitüleri Akademik Yıl Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (1) - "Darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 Dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı" - "Ülkemize ve üniversitemize gelen yabancı heyetlerin burada bir zaafiyet görmeyi beklerken çok daha güçlü bir yapı görünce yaşadığı şaşkınlık, başarımızın en büyük ispatıdır" - "Bu süreçte en çok zarar gören ve adeta terör örgütü tarafından tamamen işgal edilmiş olan kurmaylık eğitimi de Ekim 2017'de karargah subaylığıyla yeniden hayata geçmiştir"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 Dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı." dedi.

Oktay, Milli Savunma Üniversitesi Harp ve Araştırma Enstitüleri yeni akademik yıl açılış törenindeki konuşmasında, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından pek çok alanla birlikte askeri personel yetiştirme sisteminde de baştan sona değişikliğe gidildiğini belirten Oktay, "FETÖ'cü darbeci zihniyetin kaynağı haline dönüşmüş olan okulların tamamı kapatılmış, öğrencileri dağıtılmış ve yepyeni bir sistem kurulmuştur. " diye konuştu.

Oktay, terör örgütü ile irtibatı tespit edilen öğretim elemanları ile öğrencilerin tamamının bu okullardan uzaklaştırıldığını vurgulayarak, "Halen de terör örgütü ile iltisakı tespit edilenlerin okullarımızla ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizle ilişiği kesilmeye devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sistemin her aşamasıyla bizzat ilgilendiğini ve halen atılan her adımı yakından takip ettiğini dile getiren Oktay, Milli Savunma Üniversitesi'nin kuruluşu ve faaliyete geçirilmesinin şartlar gereği hızlı gerçekleştirildiğini aktardı.

- "Kurmaylık eğitimi yeniden hayata geçmiştir"

Oktay, buna rağmen bu üniversitenin, kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerini icra edebilir hale getirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminin hemen ardından Kasım 2016'da önce misafir askeri öğrenciler, Mart 2017'den itibaren de ara sınıflara yatay geçiş yöntemiyle Türk öğrenciler üniversitemizde eğitim-öğretime başlamışlardır. Bu süreçte en çok zarar gören ve adeta terör örgütü tarafından tamamen işgal edilmiş olan kurmaylık eğitimi de Ekim 2017'de karargah subaylığıyla yeniden hayata geçmiştir."

Yeni sistemin 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde başarıyla uygulanıyor olmasını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Oktay, "Ülkemize ve üniversitemize gelen yabancı heyetlerin burada bir zaafiyet görmeyi beklerken çok daha güçlü bir yapı görünce yaşadığı şaşkınlık, başarımızın en büyük ispatıdır." dedi.

Oktay, bu konuda en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakan ve komuta kademesi ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli Savunma Üniversitesi'nin bugün 10 bin öğrencisi ile sadece Türkiye'nin değil, dost ve kardeş tüm ülkelerin nitelikli askeri personel ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaştığını vurgulayan Oktay, yapılan çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Oktay, 30 Ağustos'ta Ankara'da Harp Okullarının, 31 Ağustos'ta da Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet törenlerinin icra edildiğini hatırlatarak, "Üniversitemiz bünyesinde yeniden yapılandırılan Harp Enstitülerimiz de 206 Türk ve 18 ülkeden 49 misafir kursiyer subayıyla kendi alanında marka olma yolunda ilerlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihçilerin bir kısmının Türk milleti için "asker millet" veya "Ordu millet" dediğine dikkati çekerek, bunun, milletin askerliğe olan yakınlığı ve vatan savunması söz konusu olduğunda 7'den 70'e mücadeleye iştirak etme cesaretine sahip olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 bayrağın tarihine bakıldığında 2 bin 227 yıllık bir geçmişin bulunduğunu kaydeden Oktay, bu tarihin de aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yılını da ifade ettiğini anlattı.

- "Pek az ordunun başarabileceği kahramanlık hikayeleri"

Oktay, böylesine köklü bir geçmişe sahip bir milletin tarih sahnesinde kesintisiz şekilde kalmasının sırrının, askerlikle olan bu güçlü ilişkisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün de kahraman askerlerimiz, sınırlarımız boyunca ve ötesinde isimlerini tarihe altın harflerle yazdıracak başarılara imza atıyorlar. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytindalı, İdlib ve Kuzey Irak operasyonlarının her biri, coğrafyamızda pek az ordunun başarabileceği cesaret ve kahramanlık hikayeleridir."

Oktay, tarihi bizzat yaşarken önemini anlamanın zor olduğunu anlatarak, kahraman askerlerin gösterdiği cesaret ve elde ettikleri başarıların kıymetinin, tarih kitaplarına yazıldığında çok daha iyi anlaşılacağını söyledi.

Oktay, bin yıldır bu toprakları vatan kılmak için gözlerini kırpmadan kanlarını döken şehitleri, gazileri ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getirdi.

- "Ruhlarını Pensilvanya'daki haine 1 Dolara satmış iradesizler"

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi yaşandığında birilerinin, "Bu millet, bu ordu bir daha ayağa kalkamaz" zannettiklerini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Halbuki darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli mensupları değil ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 Dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı."

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Milli Savunma Üniversitesi Harp ve Araştırma Enstitüleri Pensilvanya

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