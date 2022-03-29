MSÜ kara harp okulu taban puanları ne kadar? Hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? İşte 2022 MSÜ hava harp okulu taban puanları!

2022 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, MSÜ sınavına katılım gösterdi. Binlerce aday, hafta sonu düzenlenen sınavın ardından MSÜ kara harp, hava harp ve deniz harp okulu taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki MSÜ kadın ve erkek sayısal-eşit ağırlık kara harp okulu puanları ne kadar? İşte MSÜ kara harp okulu puanları...

2022 MSÜ KARA HARP OKULU TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 yılı için Milli Savunma Üniversitesi kara harp okulu taban puanları henüz belli olmadı. Ancak puanların belli olmasının sonrasında taban ve tavan puanları detaylarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR!

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen erkek adaylar için 2021 yılının kara, hava deniz harp okullarındaki puanları şöyleydi:

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR!

2022 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen kadın adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını merak ediyor. MSÜ için 2021 yılı hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanları ise şöyle olmuştu:

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

