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MSÜ KPSS taban puanı şartsız memur alımı devam ediyor! Başvuru için son 2 gün!

19.04.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) KPSS puanı esas alarak memur alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 1 Nisan 2021 tarihinden başladı ve hâlâ devam ediyor. Peki MSÜ 2021 memur alımı başvuruları ne zaman sona erecek. İşte Başvuru ekranı ve kılavuzu…

MSÜ KPSS taban puanı şartsız memur alımı devam ediyor! Başvuru için son 2 gün!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) KPSS taban puan şartı aramaksızın sözleşmeli personel alımı başvuruları tüm hızı ile devam ediyor. Yayınlanan kılavuz ile alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar açıklandı. Ayrıca kurum başvuru şartlarını taşıyan adaylara yazılı sınava davet edecek. Kadrolara göre değişiklik gösteren şartlar arasında Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından seçim yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) memur alımı başvuruları 1 Nisan 2021 tarihinde başladı. Adaylar 21 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını online olarak tamamlayabilecek.

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecek.

MSÜ KPSS taban puanı şartsız memur alımı devam ediyor! Başvuru için son 2 gün!

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1 Nisan'da başlayan başvurular, 21 Nisan'a kadar Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak.

İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, "https://personeltemin.msb.gov.tr" sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamladıktan sonra "Tercih Yap" ekranına yönlendirilecek. Buradan ilgili alım tıklanarak tercih yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklanarak kayıtlı tercihler kontrol edilebilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav tarihi ve yeri, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinden ilan edilecek.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru da yer alacak. Adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına kısa mesaj ile bilgilendirme gönderilecek.

MSÜ PERSONEL BAŞVURU SAYFASI

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşüğe doğru sıralanacak, sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 katına kadar aday çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Yalova'da; destek personeli, diyetisyen, tekniker, teknisyen unvanıyla hizmetli, aşçı, berber, garson, şoför, terzi/ütücü, kaloriferci, boya/badana, elektrik, çevre, gıda harita ve kadastro, fotoğraf ve kameraman, matbaa, makine, inşaat, iklimlendirme, marangoz, metal işleri ile sıhhi tesisat branşında 200 sözleşmeli personel alınacak.

Sözleşmeli personel alımıyla ilgili bütün detaylar, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesindeki Kılavuzda yer alıyor.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Üniversitesi KPSS

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