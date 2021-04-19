MSÜ KPSS taban puanı şartsız memur alımı devam ediyor! Başvuru için son 2 gün!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) KPSS taban puan şartı aramaksızın sözleşmeli personel alımı başvuruları tüm hızı ile devam ediyor. Yayınlanan kılavuz ile alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar açıklandı. Ayrıca kurum başvuru şartlarını taşıyan adaylara yazılı sınava davet edecek. Kadrolara göre değişiklik gösteren şartlar arasında Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından seçim yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) memur alımı başvuruları 1 Nisan 2021 tarihinde başladı. Adaylar 21 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını online olarak tamamlayabilecek.

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecek.

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1 Nisan'da başlayan başvurular, 21 Nisan'a kadar Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak.