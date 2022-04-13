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MSÜ mülakatı için alınması gereken puan! MSÜ mülakatlarına çağrılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?

13.04.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ yazılı sınav geçtiğimiz aylarda yapıldı. 81 ildeki sınav merkezlerinde 2022 MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor? şeklinde sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. İşte Milli Savunma Üniversitesi tarafından belirlenen şartlara göre mülakattan alınması gereken puanlar!

MSÜ mülakatı için alınması gereken puan! MSÜ mülakatlarına çağrılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?

MSÜ 2022 sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce MSÜ öğrenci adayı, bu yıl uygulanan sınavdaki kurallar ve puanlar gibi pek çok konuyu öğrenmek istiyor. Özellikle 2022 MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için kaç puan alınması gerektiği araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenci kabulünün kaç puan ile yapıldığı ve mülakat için kaç net yapmak gerektiğine dair bazı ipuçlarını sizler için derledik...

MSÜ'DE MÜLAKAT VAR MI?

Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir. (2) Adaylar, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu için farklı kriterlere göre farklı mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

MSÜ MÜLAKAT İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

MSÜ MÜLAKATLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Adaylar için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün, mülakat sınavları yapılacak şekilde 2 gün sürmektedir.

MSÜ AŞAMALARI NELERDİR?

Milli Savunma Üniversitesi ( MSÜ ) Hava Harp Okulu adayları için 1. gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2. gün Psikomotor Testi, 3. gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün sürecektir.

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ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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