HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır? MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 

MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır? MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 

03.04.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Nisan 2021 Pazar günü yapılacak MSÜ sınavı için giriş belgeleri, ÖSYM’nin AİS uygulaması üzerinden erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM şifreleri ile MSÜ sınav giriş yerlerini öğrenebilir, sınav giriş belgesini çıkarabilir. 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak sınav öncesinde MSÜ sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınava girecekler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile AİS'ten sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır? MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 

Lisans ve önlisans eğitimini Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) sürdürmek isteyenlerin girdiği MSÜ sınavı 4 Nisan 2021’de yapılacak. MSÜ sınavı öncesinden ÖSYM, sınav giriş belgelerini erişime açtı. Sabah saatlerinde başlayacak sınav, 135 dakika sürecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 4 Nisan 2021’de yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden 25 Mart 2021 tarihinden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği vurgulandı.

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

4 Nisan 2021’de saat 10.15'te başlayacak MSÜ sınavı, 135 dakika sürecek. Sınav sonuçları yalnızca yapıldığı sene için geçerli olacak.

MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır? MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyorr

Sınavda başarılı olanlar, Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan Ankara'da Kara Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü'nde eğitim görecekler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama sayfası | MEB EKYS sonuçları açıklandı

İşte MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

ALES geç başvuru ücreti ne kadar ve nasıl yatırılır? İşte ALES geç başvuru tarihi

ALES geç başvuruları başladı

Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları | MSÜ 200 sözleşmeli personel alacak

MSÜ 200 sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı öğretmen alım başvurusu ne zaman yapılacak? CTE'ye sözleşmeli öğretmen alımı yapacak

CTE'ye sözleşmeli öğretmen alımı yapacak

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanır? Tarihler belli oldu

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.