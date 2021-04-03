MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır? MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 

Lisans ve önlisans eğitimini Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) sürdürmek isteyenlerin girdiği MSÜ sınavı 4 Nisan 2021’de yapılacak. MSÜ sınavı öncesinden ÖSYM, sınav giriş belgelerini erişime açtı. Sabah saatlerinde başlayacak sınav, 135 dakika sürecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 4 Nisan 2021’de yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden 25 Mart 2021 tarihinden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği vurgulandı.

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

4 Nisan 2021’de saat 10.15'te başlayacak MSÜ sınavı, 135 dakika sürecek. Sınav sonuçları yalnızca yapıldığı sene için geçerli olacak.

Sınavda başarılı olanlar, Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan Ankara'da Kara Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü'nde eğitim görecekler.



