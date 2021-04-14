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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

14.04.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından düzenleniyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için başvurular 23 Şubat 2021 tarihinde son buldu. Adaylar ise 4 Nisan 2021 tarihinde sınava girerek, ter döktü. MSÜ sınavının üzerinden 10 gün geçmesinin ardından ise adaylar sınav sonuçlarını merak etmeye başladı. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen adayların MSÜ sınavına girmeleri aynı zamanda Haziran ayında yapılacak YKS ve TYT sınavlarından da puan almaları zorunludur. MSÜ sınav tarihinin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından sınav sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak edildi.

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacak.

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.


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