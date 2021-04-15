MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen adayların MSÜ sınavına girmeleri aynı zamanda Haziran ayında yapılacak YKS ve TYT sınavlarından da puan almaları zorunludur. MSÜ sınav tarihinin üzerinden 11 gün geçmesinin ardından sınav sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak edildi.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt olarak, sınav sonuçlarının 29 Nisan'da açıklanacağı bildirilirken, adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Birçok aday, MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı 2021 hakkında araştırmaya koyuldu. Ayrıca MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı da adayların merak ettiği konular arasında yerini aldı.

MSÜ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.