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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

15.04.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından düzenleniyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için başvurular 23 Şubat 2021 tarihinde son buldu. Adaylar ise 4 Nisan 2021 tarihinde sınava girerek, ter döktü. MSÜ sınavının üzerinden 11 gün geçmesinin ardından ise adaylar sınav sonuçlarını merak etmeye başladı. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen adayların MSÜ sınavına girmeleri aynı zamanda Haziran ayında yapılacak YKS ve TYT sınavlarından da puan almaları zorunludur. MSÜ sınav tarihinin üzerinden 11 gün geçmesinin ardından sınav sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak edildi.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt olarak, sınav sonuçlarının 29 Nisan'da açıklanacağı bildirilirken, adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Birçok aday, MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı 2021 hakkında araştırmaya koyuldu. Ayrıca MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı da adayların merak ettiği konular arasında yerini aldı.

MSÜ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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sınav Milli Savunma Üniversitesi YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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