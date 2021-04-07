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  4. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

07.04.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Nisan Pazar günü düzenlenen MSÜ 2021 sınav sonuçları için şimdiden araştırmalar başladı. ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 81 ilde toplamda 95 sınav merkezinde yapıldı. Binlerce adayın katılım gösterdiği sınavın ardından en merak edilen konu ile MSÜ sonuçları oldu. Öte yandan ÖSYM takvimine göre; MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenecek. Binlerce adayın katılım göstereceği bu sınav için birçok konu sorgulanırken bu konular arasında MSÜ sınav sonuçları da yer aldı. 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapılacak olan sınav sonrası MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre MSÜ sınav sonuçları Nisan ayının sonlarında açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de)

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Nisan 2021 saat 10.15'te yapılan olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyuruldu. Yayınlanan takvime göre; MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ sınav sonuçları için ÖSYM'den açıklama

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

MSÜ DEĞERLENDİRME

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

  • Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

  • Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

  • Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

  • Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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    ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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