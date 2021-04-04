MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ sınav sonuçları için ÖSYM'den açıklama

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenecek. Binlerce adayın katılım göstereceği bu sınav için birçok konu sorgulanırken bu konular arasında MSÜ sınav sonuçları da yer aldı. 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapılacak olan sınav sonrası MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre MSÜ sınav sonuçları Nisan ayının sonlarında açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün saat 10.15'te başlayacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyuruldu. Yayınlanan takvime göre; MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.