MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak isteyen adaylar, 4 Nisan tarihinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girdi. Milli Savunma Üniversitesi’ne girebilmek için Haziran ayında yapılacak olan YKS ve TYT sınavlarına da girilmesi zorunludur. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı…

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacak.

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.



