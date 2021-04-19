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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı

19.04.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girmek isteyen adaylar 4 Nisan tarihinde ter döktü. Sınav gerçekleştikten hemen sonra sınav soru ve cevapları adayların erişimine açılmıştı. Buna rağmen adaylar gerçek sonuçlarını öğrenmek için gün saymaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen MSÜ sınavının üzerinden 15 gün geçmesinin ardından ise adaylar sınav sonuçlarını merak etmeye başladı.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak isteyen adaylar, 4 Nisan tarihinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girdi. Milli Savunma Üniversitesi’ne girebilmek için Haziran ayında yapılacak olan YKS ve TYT sınavlarına da girilmesi zorunludur. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı…

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacak.

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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