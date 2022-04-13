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MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? MSÜ sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM sınav sonuçları için tarih verdi!

13.04.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? sorusunun cevabı önceki haftalarda gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının ardından merak konusu oldu. Çok sayıda kişinin beklediği açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte MSÜ sonuç sorgulama ekranı...

MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? MSÜ sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM sınav sonuçları için tarih verdi!

MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler 13 Nisan Çarşamba günü de konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları için tarih verdi. MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK 2022?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınav sonrası adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilmiş olan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav sonrası adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puanların hesaplanmasında ise şu yol izlenecek: - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak. - Bütün adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak bütün adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

Hesaplanmış olan standart puanlar ve Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Sadece bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları belirlenmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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