MSÜ sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesine girmeyi hayal eden askeri öğrenci adayları MSÜ sınav yerlerini sorgulamayı sürdürüyor. Sınava az bir zaman kala öğrenciler MSÜ sınav yerleri hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. 27 Mart'ta gerçekleşecek sınav öncesi ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden MSÜ giriş yerleri açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılan MSÜ sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanları ile giriş yapacak. MSÜ sınav yerlerine dair sorulan soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ), 27 Mart Pazar günü yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak. ÖSYM'nin 2022 yılı takvimine göre MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından sınav öncesinde MSÜ giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden erişime açılacak. Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları sorunlu olacak.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

Daha önceki MSÜ sınavlarında giriş belgeleri ve sınav yerleri sınavdan yaklaşık olarak 10 gün önce ilan edilmiş ve adayların erişimine açılmıştı. Yine bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda 17 Mart'ta adayların bu bilgilere erişebileceği tahmin eidliyor.

