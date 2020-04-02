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MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak? MSÜ ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Koronavirüs önemleri kapsamında MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi sınavı ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM’nin sınav takvimini güncelleyerek sadece MSÜ için değil pek çok başka sınav için de erteleme kararı aldı. Peki MSÜ ne zaman? İşte ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre MSÜ’nün yeni tarihi...

MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak? MSÜ ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlanan adayların hazırlık süreci koronavirüs salgını nedeniyle uzadı. Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek MSÜ sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden Milli Savunma Üniversitesi sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Peki MSÜ ne zaman ve MSÜ sınav yerleri ne zaman ilan edilecek?

2020 MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre normalde 29 Mart’ta yapılması planlanan MSÜ’nin yeni tarihi 3 Mayıs 2020 oldu.

MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM henüz Milli Savunma Üniversitesi sınavı için sınav giriş kağıtları ve sınav yerlerini ilan etmedi. Sınav tarihinde yapılan değişiklikle sınav yerlerinin de açıklanmasının ötelenmesi bekleniyor çünkü ÖSYM sınav yerlerini sınav tarihinden 1 hafta öncesinde veya sınav haftasında yayımlıyor.

MSÜ SONUÇ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesinin sınav tarihinin değişmesi sonuç tarihini de etkileyecek. ÖSYM’nin yeni takviminde MSÜ’nün sonuç tarihi henüz boş duruyor yani önümüzdeki günlerde yeni sonuç tarihinin de açıklaması bekleniyor.

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