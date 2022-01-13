MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 MSÜ sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Adayların akıllarındaki soru işaretleri ÖSYM'nin açıklamasıyla yanıt buldu. ÖSYM, 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2022-MSÜ), 27 Mart 2022'de yapılacağını açıkladı. Başvurular online ortamdan ya da bireysel olarak yapılacak. İşte detaylar...

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak - 09 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da 13 Ocak itibarıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

Sınava başvuru yaparken HES kodu sorgulanıyor. Bu sebeple, başvuruyu yapmadan önce HES kodu edinilmeli. HES kodu hakkındaki detaylara Sağlık Bakanlığının, 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr i' adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

2022-MSÜ kılavuzu ÖSYM'nin internet adresinde yer aldı. Sınavla alakalı ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,22531/2022-msu-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresinden ulaşabilirsiniz. Belirtilen linkte başvuru kılavuzu, aday başvuru formu ve başvuru merkezleri bilgisi yer alıyor. Kılavuzun dikkatle incelenmesi öneriliyor.

2022-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.



