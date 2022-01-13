HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 MSÜ sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 MSÜ sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

13.01.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, '2022-MSÜ Başvurularının Alınması' başlıklı duyuruyu yayımladı. Başvurular belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden yapılacak.2022-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılacak. İşte merak edilenler...

MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 MSÜ sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Adayların akıllarındaki soru işaretleri ÖSYM'nin açıklamasıyla yanıt buldu. ÖSYM, 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2022-MSÜ), 27 Mart 2022'de yapılacağını açıkladı. Başvurular online ortamdan ya da bireysel olarak yapılacak. İşte detaylar...

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak - 09 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da 13 Ocak itibarıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

Sınava başvuru yaparken HES kodu sorgulanıyor. Bu sebeple, başvuruyu yapmadan önce HES kodu edinilmeli. HES kodu hakkındaki detaylara Sağlık Bakanlığının, 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr i' adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

2022-MSÜ kılavuzu ÖSYM'nin internet adresinde yer aldı. Sınavla alakalı ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,22531/2022-msu-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresinden ulaşabilirsiniz. Belirtilen linkte başvuru kılavuzu, aday başvuru formu ve başvuru merkezleri bilgisi yer alıyor. Kılavuzun dikkatle incelenmesi öneriliyor.

2022-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Kadıköy'de yangın faciası! Acı haber geldi Kadıköy'de yangın faciası! Acı haber geldi
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.