MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ sınav tarihi ile ilgili açıklama

MSÜ sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak ya da üniversitelere giriş sınavından önce kendini denemek isteyen adayların, mülakat ve yazılı sınava tabi tutuldukları sınavdır. MSÜ sınavı, 4 Nisan 2021 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Adayların Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girebilmeleri için aynı zamanda Haziran ayında yapılacak YKS ve TYT sınavlarına da girmeleri zorunludur.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 4 Nisan 2021 Pazar Günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına ise saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

MSÜ sınavına giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için aynı zamanda Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine de girmeleri gerekiyor.

MSÜ SINAVI SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanıyor. Test; tek kitapçık halinde adaylara veriliyor ve adaylar cevaplarını optiğe işaretliyor. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.