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MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ sınav tarihi ile ilgili açıklama

29.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve birçok üniversite adayının katılım gösterdiği, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. MSÜ sınavları için başvuru tarihi 23 Şubat tarihinde sona erdi. Başvuruların bitmesi ve sınav tarihinin yaklaşmasıyla beraber, adaylar "MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ sınavı iptal mi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ sınav tarihi ile ilgili açıklama

MSÜ sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak ya da üniversitelere giriş sınavından önce kendini denemek isteyen adayların, mülakat ve yazılı sınava tabi tutuldukları sınavdır. MSÜ sınavı, 4 Nisan 2021 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Adayların Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girebilmeleri için aynı zamanda Haziran ayında yapılacak YKS ve TYT sınavlarına da girmeleri zorunludur.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 4 Nisan 2021 Pazar Günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına ise saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

MSÜ sınavına giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için aynı zamanda Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine de girmeleri gerekiyor.

MSÜ SINAVI SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanıyor. Test; tek kitapçık halinde adaylara veriliyor ve adaylar cevaplarını optiğe işaretliyor. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.

Sınav esnasında adaylara sorulacak soru dağılımı ise şu şekilde;

TÜRKÇE - 40 SORU

SOSYAL BİLİMLER - 20 SORU

  • TARİH - 5 SORU
  • COĞRAFYA - 5 SORU
  • FELSEFE - 5 SORU
  • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - 5 SORU

TEMEL MATEMATİK - 40 SORU

FEN BİLİMLERİ - 20 SORU

  • FİZİK - 7 SORU
  • KİMYA - 7 SORU
  • BİYOLOJİ - 6 SORU

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden edinebilecekler. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alıyor. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak.

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Salonda sınav evrakı poşeti açıldıktan sonra adayların; sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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