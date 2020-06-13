MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

14 Haziran'da yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım başladı. MSÜ sınavına girecek olanlar 'MSÜ sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte koronavirüs sonrası yapılacak ilk sınav olan MSÜ sınavıyla ilgili ayrıntılar...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

14 Haziran'da yapılacak MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MSÜ sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.

