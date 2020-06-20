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'MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştı' iddiasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır." açıklamasını yaptı.

'MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştı' iddiasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında '400 öğrenciye Kovid-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı’ yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır. ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli’de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir. Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır. Bu mesnetsiz iddiaların, LGS ve YKS öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır."


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