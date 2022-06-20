MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022? İşte MSÜ tercih sonuçları ekranı!

MSÜ sonuçları açıklandı mı 2022? Sınava giren askeri öğrenci adayları, konu ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. 27 Mart Pazar günü gerçekleşen MSÜ sınavının ardından adaylar şimdi de tercih sonuçları için açıklama yapılmasını bekliyor. MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 16 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları için beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan MSÜ tercih sonuçları bu yıl 17 Haziran tarihinde erişime açılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenciler MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulama yapabilecek.

