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MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı? İşte MSÜ soru ve cevap kılavuzu

04.04.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalar hızlandı. MSÜ 2021 yılında 4 Nisan'da saat 10:15'te başladı. Saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı. Başvuruların yoğun ilgi sınavda adaylara 135 dakika süre verildi. Şimdi gözler MSÜ sınavı sorularına çevrildi. Peki, MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı? İşte MSÜ soru ve cevap kılavuzu

MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı? İşte MSÜ soru ve cevap kılavuzu

2021 yılı MSÜ sınavı 4 Nisan tarihinde düzenleniyor. Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyen öğrenciler her sene MSÜ tarafından yapılan sınava yoğun ilgi gösteriyorlar. Başvuru yapan adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. MSÜ sınavı soruları ve cevapları ile ilgili her yıl ÖSYM tarafından açıklama yapılıyor. 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının soruları ve cevapları aynı gün saat 14.00’ten itibaren erişime açılmıştı. Bu sene de aynı şekilde açıklanması bekleniyor.

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ 2021 sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının soruları ve cevapları aynı gün saat 14.00’ten itibaren erişime açılmıştı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebildiler.

MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı? İşte MSÜ soru ve cevap kılavuzu

MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı? İşte MSÜ soru ve cevap kılavuzu

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.


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ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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