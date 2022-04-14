MSÜ sınavına giren adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. MSÜ sözel alıyor mu? MSÜ sözel puan türünden öğrenci alımı yapıyor mu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi'ne ilişkin merak edilenler haberimizde.

MSÜ SÖZEL ALIYOR MU?

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na, sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere 3 puan türünden öğrenci alımı gerçekleştirmektedir.

Fakat henüz 2022'nin Milli Savunma Üniversitesi taban puanları açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılların puanları ise şu şekilde:



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2022 MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI

2022'nin Milli Savunma Üniversitesi taban puanları duyurulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2021 MSÜ TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversitesi'nde erkek adaylar için kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

Milli Savunma Üniversitesi'nde kadın adaylar için kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınav sonrası adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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İnternet sayfasında ilan edilmiş olan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ SINAV SONUCUNA GÖRE KİMLER 2. AŞAMAYA KATILACAK?

MSÜ 2. seçim aşamasına sınavlarda belirlenen taban puanı alan ve tercih işlemlerini tamamlayan kişiler çağrılacak.

MSÜ SINAV SONUCUNA GÖRE KİMLER ELENECEK?

Duyurulan tarihler arasında tercihlerini tamamlamayan kişiler gerekli taban puanını almış olsalar dahi 2. seçim aşamasına katılamayacaklar. Bu sebeple adayların puanlarının duyurulması sonrası çevrimiçi olarak tercihlerini tamalamaları gerekmektedir.

Taban puana ulaşamayan kişiler de tercihde bulunamayacakları için otomatik olarak diğer aşamalardan elenmiş sayılacaklardır.

