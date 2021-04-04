Yüz binlerce adayın beklediği MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yani bugün saat 10:15 itibariyle gerçekleşti. MSÜ taban puanı kaç ve MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır sorularının yanıtı, sınava katılım gösteren adaylar tarafından merak ediliyor. Peki MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır?

MSÜ TABAN PUANI KAÇ?

2021 senesinin MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. MSÜ sınav sonuçlarının duyurulmasının sonrasında tercih işlemleri başlayacak ve yayınlanan tercih kılavuzu ile beraber MSÜ taban puanları da belli olmuş olacak.

2020 senesinde MSÜ taban puanları listesi şu şekildeydi:

MSÜ sınav sonuçları, sadece sınavın yapıldığı sene için geçerli olacaktır. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş ve benzeri işlemlerde kullanılamamaktadır.

MSÜ PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Sınava giren adaylar, soruların yanıtlarını optik okumaya elverişli olan cevap kâğıtlarına işaretleyecekler ve cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.