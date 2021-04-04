Yüz binlerce adayın beklediği MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yani bugün saat 10:15 itibariyle gerçekleşti. MSÜ taban puanı kaç ve MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır sorularının yanıtı, sınava katılım gösteren adaylar tarafından merak ediliyor. Peki MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır?
2021 senesinin MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. MSÜ sınav sonuçlarının duyurulmasının sonrasında tercih işlemleri başlayacak ve yayınlanan tercih kılavuzu ile beraber MSÜ taban puanları da belli olmuş olacak.
2020 senesinde MSÜ taban puanları listesi şu şekildeydi:
MSÜ sınav sonuçları, sadece sınavın yapıldığı sene için geçerli olacaktır. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş ve benzeri işlemlerde kullanılamamaktadır.
Sınava giren adaylar, soruların yanıtlarını optik okumaya elverişli olan cevap kâğıtlarına işaretleyecekler ve cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için tek tek değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında ise şu yol izlenecektir:
Öncelikle her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıp, adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Bütün adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar vasıtasıyla o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Hesaplanan standart puanlar ile adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gereklidir. Sadece bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlar kendi içerisinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum