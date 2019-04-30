MSÜ tercih kılavuzu! ÖSYM MSÜ tercih ekranına erişim nasıl sağlanır?

Harp Okulları ve Astsubay MYO’larda eğitim alacak öğrenciler için yayımlanacak olan MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte MSÜ başvuru sayfası da erişime açılmış oluyor.

MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih ekranına erişim için TIKLAYINIZ!

Tercih Kılavuzu Ne İçeriyor?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan 2019 tercih kılavuzu, tercihlerle ilgili taban ve tavan puanları içeriyor. Bu bilginin yanı sıra hangi bölümün kaç öğrenci alacağına dair bilgilerin de yer aldığı bu kılavuzdaki puanlamalara göre tercihler yapılabiliyor. Tercih değerlendirmeleri sonrası, ikinci sınava hak kazanan adaylar için tekrar çağrı yapılıyor. Şu anda Kara Harp Okulları için 2019 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Sayısal puanı ya da eşit ağırlık puanı üzerinden değerlendirme yapılıyor. Deniz Harp Okulu için 2019 MSÜ sayısal puanı üzerinden ve Hava Harp Okulu için de 2019 sayısal puan üzerinden kontenjan açılıyor. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu için 2019 MSÜ eşit ağırlık puanı, sözel puanı ya da genel puanı üzerinden değerlendirme yapılıyor. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu için de aynı değerlendirme kriterleri mevcut. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu için ise 2019 MSÜ puan türlerinden adayın aldığı en yüksek puana bakılıyor. Bu puan, ilgili okulun baraj puanını geçmiş ise öğrenci, bu bölümün ikinci sınavı için çağrılıyor.