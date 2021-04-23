MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı?| MSÜ tercihleri ne zaman? İşte MSÜ için son açıklamalar

Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ), 2021 yılı sınav sonuçları açıklandı. 4 Nisan tarihinde Milli Savunma Üniversitesi’nde yer almak isteyen adayların sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde duyuruldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler ile ilgili bilgi almak isteyen adaylar ise araştırmalarda bulundu. Peki MSÜ tercih kılavuzu açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman?

Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel’den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.



