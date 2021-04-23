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MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı?| MSÜ tercihleri ne zaman? İşte MSÜ için son açıklamalar

23.04.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için 4 Nisan’da adaylar, ter döktü. Sınavın üzerinden 18 gün geçtikten sonra ise sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. 22 Nisan tarihinde açıklanan sınav sonuçlarından sonra ise adaylar tercih tarihleri için araştırmalar yapıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihlerinde taban puanlar oldukça önemli oluyor. Peki MSÜ tercih kılavuzu açıklandı mı?

MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı?| MSÜ tercihleri ne zaman? İşte MSÜ için son açıklamalar

Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ), 2021 yılı sınav sonuçları açıklandı. 4 Nisan tarihinde Milli Savunma Üniversitesi’nde yer almak isteyen adayların sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde duyuruldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler ile ilgili bilgi almak isteyen adaylar ise araştırmalarda bulundu. Peki MSÜ tercih kılavuzu açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman?

MSÜ TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

2021-MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi http://www.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınav sonrası başarılı olan adayların gözü MSÜ tercih döneminin yapılacağı tarihe çevrildi. Adaylar MSÜ tercihlerini www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlayacak. MSÜ tercih kılavuzunun önümüzdeki 15 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.)

Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel’den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

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HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.


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Milli Savunma Üniversitesi Milli Savunma Bakanlığı

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