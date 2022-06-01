MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ tercih sonuçları, askeri öğrenci olmak isteyen binlerce aday tarafından merak konusu oldu.Vatandaşlar internette, MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Sonuçların açıklanacağı tarih için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 16 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59'da sona ermişti.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların heyecanla geri sayımı sürdürdüğü tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden 'güncel duyurular' ekranından ilan edilecek.

MSÜ İÇİN YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

