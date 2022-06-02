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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 MSÜ sonuçları için geri sayım

02.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 27 Mart tarihinde düzenlenen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan kişiler büyük bir merakla internet üzerinden, 'MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorgularına yanıt arıyor. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 MSÜ sonuçları için geri sayım

2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak sorusunun yanıtı, sınava giren askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 27 Mart tarihinde gerçekleşen MSÜ sınavının ardından adaylar şimdi de tercih sonuçları için geri sayıma devam ediyor. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Mayıs tarihinde sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları için beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan MSÜ tercih sonuçları bu yıl 17 Haziran tarihinde erişime açılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenciler MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulama yapabilecek.

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