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MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir? MSÜ taban puanları düşecek mi? 2022 MSÜ taban puanları!

13.04.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih sonuçları ve taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde yapıldı. Adaylar 2022 MSÜ soruları ve cevaplarının açıklanmasından sonra tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. MSÜ adayları, tercih sonuçlarını nasıl öğreneceklerini ve 2022 MSÜ taban puanlarının düşüp düşmeyeceğini sorguluyor. İşte merak edilen detaylar!

MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir? MSÜ taban puanları düşecek mi? 2022 MSÜ taban puanları!

MSÜ sınavına giren adayların heyecanlı bekleyiş henüz bitmedi. Sırada tercih sonuçlarını öğrenmek kaldı. Adaylar MSÜ sınavından sonra açıklanan cevaplara göre puanlarını hesaplamaya başladı. Aynı zamanda MSÜ taban puanlarının düşüp düşmeyeceği de merak ediliyor. MSÜ sınavı ve tercih işlemlerine dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. 2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TABAN PUANLARI DÜŞECEK Mİ?

2022 MSÜ taban puanlarının düşüp düşmeyeceği ya da taban puanlarına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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