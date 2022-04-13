MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir? MSÜ taban puanları düşecek mi? 2022 MSÜ taban puanları!

MSÜ sınavına giren adayların heyecanlı bekleyiş henüz bitmedi. Sırada tercih sonuçlarını öğrenmek kaldı. Adaylar MSÜ sınavından sonra açıklanan cevaplara göre puanlarını hesaplamaya başladı. Aynı zamanda MSÜ taban puanlarının düşüp düşmeyeceği de merak ediliyor. MSÜ sınavı ve tercih işlemlerine dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. 2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TABAN PUANLARI DÜŞECEK Mİ?

2022 MSÜ taban puanlarının düşüp düşmeyeceği ya da taban puanlarına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

