MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Tercih sonuçlarında geri sayım

Milli Savunma Üniversitesi’nde öğrenci olma hayali kuran binlerce öğrenci MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı anı iple çekiyor. 19 Mayıs’ta tamamlanan tercih işlemlerinin ardından öğrencilerin beklediği son işlem nokta tercih sonuçlarının açıklanması olacak.

MSÜ TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan 2021 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları tercihlerini internet üzerinden yaptı.

MSÜ tercih işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın adaylara duyurduğu 30 Nisan ile 19 Mayıs tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirildi. Kurumun internet sitesinden yapılan uyarıda Bakanlık tarafından belirlenen süre içinde internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini tamamlamayan adayların, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacakları duyuruldu.

Adayların Harp Okulları için 2021-YKS Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık bölümlerinden Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen taban puanın yüzde 90’ını almış olmak koşuluyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın yüzde 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ettiği bilgisi paylaşılırken, aynı zamanda kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adayların yüzde 5’lik kontenjanın dışında tutulduğu da belirtildi.