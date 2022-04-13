MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen adaylar, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen sınavın ardından araştırmalarına hız verdi. Peki MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ 2022 taban puanları belli oldu mu? Sınava ilişkin detaylar haberimizde...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart'ta gerçekleştirildi.

ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 14 Nisan Perşembe günü duyurulacak.

MSÜ sonuçlarının açıklanması sonrası sıra tercih sürecine gelecek. Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden açıklanacak.

MSÜ 2022 TABAN BELLİ OLDU MU?

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2021'in taban puanları hakkında detaylı bilgiler şu şekilde:

2022 MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde yapılacak.

2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

