MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Tercihler nasıl yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavına giren ve sonuçlarını öğrenen öğrenciler merakla MSÜ tercihlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair açıklamaları bekliyor. Ancak MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun cevaplanması için öncelikle MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanması gerekiyor.

MSÜ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-MSÜ sınav sonuçları 22 Nisan tarihi itibariyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi http://www.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. Kaç puan aldıklarını öğrenen gözlerini MSÜ tercihlerinin yapılacağı tarihe çevirdi.

Sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğrenciler tercih kılavuzu açıklandıktan sonra tercih işlemlerini www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

MSÜ tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağına dair henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, 15 gün içinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığınca ilan edilecek tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.