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MTA diri fay haritası yenilendi! İşte Türkiye'de deprem riski taşıyan iller

18.02.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremi sonrası herkes 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan diri fay haritasıyla birlikte, Türkiye'de diri fay hattı üzerinde yer alan ve deprem riski taşıyan iller belli oldu. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi. İşte detaylar...

MTA diri fay haritası yenilendi! İşte Türkiye'de deprem riski taşıyan iller

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır bilançolara sebep olan depremler nedeniyle önlem almak isteyen vatandaşlar, MTA tarafından yayımlanmış olan diri fay hattı haritasını araştırıyor. Evlerinin altından fay hattı geçip geçmediği sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, fay hattı üzerinden yer alan işaretlenmiş illeri merak ediyor. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası...

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MTA DİRİ FAY HARİTASI YAYIMLANDI

NTV'de yer alan habere göre yenilenmiş diri fay haritaları MTA tarafından resmi sitelerinde erişime açıldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritası yayımlandı. Fay üstünde 45 il ve 110 ilçe yer alıyor.

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İşte deprem riski taşıyan o iller:

Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya.

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DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isimdir. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.

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Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

Genç Kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu - denizel sekiler, basınç sırtı ya da çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

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