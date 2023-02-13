HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MTA'nın deprem bölgesi raporunda çarpıcı tespitler: Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş

MTA'nın deprem bölgesi raporunda çarpıcı tespitler: Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş

13.02.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü bölgede saha incelemeleri yaptı. Uzmanların sahada yaptığı incelemelere ilişkin fotoğraflar, MTA'nın internet sitesinde yayımlandı. Yollarda, bahçe duvarlarında, tarlalarda, tren yollarında fay kırıkları nedeniyle oluşan kayma ve yer değişiklikler de fotoğraflarla tespit edildi.

MTA'nın deprem bölgesi raporunda çarpıcı tespitler: Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş

MTA ekipleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sahada inceleme yaptı. Depremin vurduğu bölgelerde uzmanların sahada yaptığı incelemelere ilişkin fotoğraflar, MTA'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan incelemede ilçe merkezinden geçen yolun bir kısmının depremin etkisiyle bir miktar sola kaydığı ve yolda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Kırıkhan ile Hassa arasındaki köy yolu ve refüjde de yüzeyde oluşan kırık boyunca 2,5 metrelik yer değiştirme tespit edildi.

330 SANTİMETRE YER DEĞİŞTİRDİ

Yine Hassa güneyinde tespit edilen fay kırığı nedeniyle zeytin ağaçlarının 330 santimetre yer değiştirdiği belirlendi. Aynı şekilde Hassa merkezindeki yolda ve Hürriyet Caddesinde fay kırığı nedeniyle 310 santimetrelik yer değişikliği saptandı.

mta-raporu-yollar-raylar-duvarlar-tarlalar-yer-degistirmis_4352_dhaphoto3

Hassa'nın kuzeyinde asfalt yolda 320 santimetre, Hassa-Islahiye arasında bahçe duvarında 275 santimetre, aynı bölgede bahçe çitleri ve yolda 350 santimetrelik yer değişikliği tespit edildi. Islahiye güneyinde yol ve su kanalında 370 santimetre, aynı bölgede taş duvarda 450 santimetre, yine bahçe duvarı ve yolda 38 santimetrelik yer değişikliği saptandı. Yine Islahiye kuzeyinde 100 metre genişliğindeki bir alanda tarla arkalarında yüzeyde 150-190 santimetre arasında sistematik yer kaymaları tespit edildi.

Deprem sonrası fay hattındaki kırık havadan ilk kez görüntülendi Deprem sonrası fay hattındaki kırık havadan ilk kez görüntülendi

mta-raporu-yollar-raylar-duvarlar-tarlalar-yer-degistirmis_4352_dhaphoto2

KAYAN YOLLAR TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki saha incelemelerinde de yine fay kırıkları nedeniyle yüzeyde kaymalar belirlendi. İlçedeki bir mezarlık duvarında ve yolda 250 santimetre, Nurdağı viyadükleri yakınındaki yolda 180 santimetre, ilçe merkezindeki yolda 280 santimetre, Nurdağı kuzeyinde stabilize yolda 360 santimetre sola kayma saptandı.

deprem-yardim-agi">image (1)
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi güneyinde de yine 370 santimetre ve 320 santimetre sola kayan yollar belirlendi. Narlı tren yolunda ise 270 santimetrelik sola kayma saptandı. Yine Türkoğlu-Pazarcık segmentinde de zeminde kaymaların yanı sıra kum volkanları şeklinde gelişmiş sıvılaşma yapıları tespit edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'daki Tarihi Ulu Cami de depreme dayanamadıAdıyaman'daki Tarihi Ulu Cami de depreme dayanamadı
Soruşturma açıldı! Hemen video çekip tek tek açıkladıSoruşturma açıldı! Hemen video çekip tek tek açıkladı
'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş mta

En Çok Okunan Haberler

Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"

Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"

İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'

İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'

İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı

İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı

Ünlü şarkıcı ailesinden 10 kişiyi kaybetti! Konuşmakta zorlandı

Ünlü şarkıcı ailesinden 10 kişiyi kaybetti! Konuşmakta zorlandı

Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı

Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.