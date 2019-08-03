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MTDF’den Mardin-İzmir uçak seferlerinin iptal edilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 23:35 | Son Güncelleme

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Şerif Öter, İzmir-Mardin arası uçak seferlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.MTDF Başkanı Şerif Öter, İzmir-Mardin arası uçak seferlerinin iptal edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaparak seferlerinin yeniden başlaması için çağrıda bulundu.

MTDF’den Mardin-İzmir uçak seferlerinin iptal edilmesine tepki

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Şerif Öter, İzmir-Mardin arası uçak seferlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.
MTDF Başkanı Şerif Öter, İzmir-Mardin arası uçak seferlerinin iptal edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaparak seferlerinin yeniden başlaması için çağrıda bulundu. Üç ay öncesine kadar İzmir-Mardin arası uçak seferlerinin yapılmakta olduğunu hatırlatan Öter, “160 bine yakın Mardinli hemşerilerimiz İzmir’de yaşamaktadır. Bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre İzmir’de yaşayan yabancı nüfus içerisinde Mardinliler üçüncü sırada yer almaktadır. Bu oran neredeyse birçok ilin nüfusundan daha fazladır. Takdir ederseniz Anadolu insanları olarak güçlü aile bağları ve memleket sevgisinin gereği olarak sık sık karşılıklı akraba ziyareti gerçekleştiren bir toplumuz” dedi.

"Devletimiz bizi özel bir havayolu şirketinin insafına bırakmamalı"
Uçak seferlerinin iptalinin turizmi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Öter, “Hatta ek seferlere ihtiyaç duyulurken mevcut seferlerin iptal edilmesiyle insanlarımız Şanlıurfa ve Diyarbakır uçaklarıyla gidip, gelmeye başladılar. Mardin Şanlıurfa arası gidiş, geliş 160 kilometreden fazla Diyarbakır ise 100 kilometreye yakındır. Buda büyük eziyetlere sebep olmaktadır. Ayrıca Allah esirgesin kaza riskini artırmaktadır. Mardin dinlerin ve dillerin tarihi bir kentidir. Açık müze konumundadır. Turizm konusunda ciddi yol almışken, uçak seferlerinin iptali, turizmi olumsuz etkilemektedir. Bundan iki ay önce, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu olarak; resmi dilekçe ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Mardin Ak Partinin iki milletvekillerimize ve Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğüne yaptığımız başvuruda, sadece Mardin hava limanı yetkilileri tarafından bize dönüş yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Yurttaşlarının temel ihtiyaçlarının teminini sağlamak devletin asli görevlerindendir. Ulaşım temel bir ihtiyaçtır. Mardin ve İzmir’de yaşayan bir milyon Mardinli adına devlet yetkililerimize sesleniyor ve çağrıda bulunuyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Devletimiz bizi özel bir havayolu şirketinin insafına bırakmamalı” ifadelerini kullandı.

“Otobüs firmaları bunu fırsat bilerek bilet fiyatlarını artırdı”
Kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve siyasetçilere de çağrı da bulunan Öter, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
“Her fırsatta kendilerini Mardin’in tek söz sahibi olarak gören kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve siyasetçiler lütfen bu konuda ilgisiz, duyarsız kalmayın. Gönül isterdi ki bu gün İzmir’deki Mardin STK’larımızla bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla ortak ses yükseltseydik. Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu olarak 60 dernek bileşenimizle Mardin ve Mardin dışında yaşayan tüm Mardinlilerin demokratik, insani, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunlarını gündeme getirmeyi ve takipçisi olmayı kendimize görev ve sorumluluk biliriz. Tek amacımız bu mağduriyetin biran önce giderilmesi ve halkımızın direkt İzmir’e uçması. Şanlıurfa, İzmir arası uçak seferlerini de iptal etmek istediler fakat Şanlıurfa sahip çıktı, tepki verdiler uçak seferlerini iptal ettirmediler. Başta Mardin iktidar vekillerimiz ve ildeki idarecilerimiz biran önce bu sorunun çözümü için ilgili yetkililer nezdinde girişimde bulunsunlar. Gerekirse Cumhurbaşkanımıza gitsinler. Eğer bu mağduriyet devam ederse bayramdan sonra federasyon olarak Ankara’ya gidip, tüm siyasi partilerin grup temsilcilerine durumu ileteceğiz. Bu konuyu TBMM taşıyacağız. Mağduriyet giderilene kadar bunun takipçisi olacağız. Devletimiz koca Mardin havalimanını ulaşım hizmeti için yapmıştır. Çoğu otobüs firmaları bunu fırsat bilerek bilet fiyatlarını yüzde 30 -40 arası yükseltmişler ve otobüslerde bile yer bulma sıkıntısı vardır.”

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