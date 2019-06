MTOSB öğrencileri ‘model uçak’ üretti

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ’model uçak’ projesi ziyaretçilerden tam not aldı.

MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ve her yıl gerçekleştirilen ‘Üreten Gençlik Proje Sergisi’ bu yıl da yoğun ilgi gördü. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile oda ve sivil toplum örgütü başkanlarının da katıldığı sergide, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarlayarak hayata geçirdiği ‘model uçak’ projesi damga vurdu. Mersin protokolü tarafından büyük beğeni toplayan ‘model uçak’ projesi, sergiyi ziyaret edenlerden tam not aldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve ziyaretçiler, öğrenciler tarafından tasarlanan uçağı tek tek test etti. Robotik kodlama ile geliştirilen robotlardan güneş ve rüzgar enerjisi ile çalışan deniz araçlarına kadar birçok projeyi de kent protokolünün beğenisine sunan öğrenciler, her bir proje için ayrı ayrı alkış topladı. Serginin en çok dikkat çeken detayı ise kent protokolünün, öğrenciler tarafından geçen yıl üretilen otomobil ile bu yıl üretilen uçağa taşınması oldu.