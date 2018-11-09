İSTANBUL (AA) - Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen "Medya ve Siyaset Akademisi" yarın başlayacak.

MTTB'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, birliğin genel merkezinde 5 hafta boyunca cumartesi günleri gerçekleştirilecek programda medya ve siyaset alanından isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Programda, gazeteci ve yazar Kemal Öztürk "Siyaset Medya ve Diplomasi İlişkisi", AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan "Türk Demokrasisine Vurulan Darbelerde Medyanın Rolü", AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz "Politik Psikoloji Açısından Uluslararası Medya Dilinin Değerlendirilmesi", eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu "Medeniyetler Çatışması Tezi'nin Hollywood Sineması'nın Günümüze Kadarki Yansımaları", Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Anık ise "Siyasette Medyatik Enformasyon ve Dezenformasyon" başlıklı konuları ele alacak.

