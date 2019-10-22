MTV'den belediyelere pay verilsin önerisi

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda değişiklik öngören taslakta, belediyelere daha fazla kaynak sağlayacak düzenlemelere yer verilmesini talep ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine, iktidar tarafından yerel yönetimlerin sorunlarının çözümüne ilişkin hazırlık çalışmaları devam eden yasa taslağını değerlendirdi. Taslağın henüz ellerine ulaşmadığını ancak genel bir bilgi sahibi olduklarını belirten Torun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bu konuda müteakip defalar görüştüklerini bildirdi. Torun, şöyle devam etti: "Yasa hazırlanırken bir ortak akılla hazırlanması noktasında kendisinden beklentilerimiz var. Sonuçta belediyelerin AK Parti'lisi de var, CHP'lisi de var, MHP'lisi, HDP'lisi, bağımsızı da var. Burada vatandaşa çözüm üretecek belediyelerin de hizmet verebilecek durumda olması lazım. Özellikle imar yasaları ile ilgili yeniden bir düzenleme şart. Gelişigüzel plan değişiklikleri olmamalı. Oluyorsa da mutlaka ada bazında olmalı. Ama olması da geniş bir konsensüsle sağlanmalı, bu sadece mecliste alınan bir kararla olmamalı. Birçok bileşenin bu kararın içinde düşüncesi olmalı veya bir planın süresi olmalı. Plan yapılıyor bir ay geçmiyor yeniden tadil ediliyor."

Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ gibi kurumların "vesayeti"nin kaldırılması, bu kurumların resen plan yapma yetkilerinin olmaması gerektiğini savundu. Belediyelerin gelirleri ve yetkileriyle ilgili sorunları bulunduğunu dile getiren Seyit Torun, bunlarla ilgili kendilerinin de 2-3 yıldır üzerinde çalıştıkları bir hazırlıkları olduğunu bildirdi. - Hazine taşınmazlarıyla ilgili öneri "Hazine taşınmazlarının belli oranda mutlaka belediyelere devri gerekiyor." diyen Torun, söz konusu yerin vatandaşın lehine kullanılması şartıyla buraların kolayca belediyelere verilmesinin önünün açılmasını istedi. Haydarpaşa ve Sirkeci garları örneğini veren Torun, "Sonuçta kamu menfaatine kullanılacaksa bu karşılıklı protokolle devredilmeli. Bunun üzerinden bir kar beklentisi veya rant beklentisi olmamalı. Eğer kamunun hizmetine sunulacaksa bu şekildeki kamu malları devredilmeli." diye konuştu. Torun, "Trafiğin en fazla yükünü belediyeler çekiyor ama bununla ilgili maalesef hiçbir kaynak sağlanmıyor." değerlendirmesini de yaparak, şunları kaydetti: