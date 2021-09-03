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Mu varyantı nedir? Mu varyantı Türkiye’de var mı? Açılımı nedir?

03.09.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 pandemisiyle mücadele devam ederken, virüsün varyantları da yayılıyor. İlk başta Kolombiya’da tespit edilen, Avrupa ve Güney Amerika’da da görülen mu varyantı, yeni tehlike olarak karşımıza çıktı.

Mu varyantı nedir? Mu varyantı Türkiye’de var mı? Açılımı nedir?

Dünya Sağlık Örgütü, yakın zaman içerisinde ortaya çıkan yeni bir koronavirüs varyantını yakından takip ettiklerini açıkladı. DSÖ yetkilileri, bu mutasyona Mu varyantı ismini verdi. Mu varyantını tehlikeli yapan başlıca özelliği de aşılara daha dayanıklı hâle gelebilme ihtimali taşıması olarak gösteriliyor.

MU VARYANTI NEDİR?

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde çalışmalarını devam ettiren Dünya Sağlık Örgütü, haftalık bilgilendirme mektubunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yeni bilgileri ve verileri kamuoyu ile paylaştı.

MU VARYANTININ AÇILIMI NEDİR?

DSÖ, “aşıya dayanıklı” hâle getirilen mutasyona uğramış varyantın ismini Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak isimlendirildiğini de açıkladı.

MU VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

İlk başta Kolombiya'da tespit edilen ve Avrupa ile Güney Amerika’da da kayıtlara geçen mu varyantıyla ilgili olarak, “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Ancak Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklaması yapıldı.

MU VARYANTI TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Türkiye’den henüz mu varyantı ile ilgili resmî bir açıklama yapılmaması sebebiyle görülmediği düşünülüyor.

DSÖ'NÜN RADARINDAKİ 5'İNCİ VARYANT

DSÖ'nün bilgi notunda, “İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edilen ve farklı yerlerde de görülen Mu varyantı Güney Amerika'da ve Avrupa'da da büyük salgınlara sebep oldu. Mu varyantının küresel olarak yayılma hızı yavaş olsa da Kolombiya ve Ekvador'da yayılma hızı artıyor. Güney Amerika'daki Mu varyantanın hastalık oluşum incelemesi, Delta varyantının yayılmasıyla birlikte izlenecektir” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi açıklamalarına göre Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantıyla birlikte Mu varyantı da kurumun yakından izlediği varyantlar oldu. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193 ülkede, Beta varyantı 141 ülkede, Gamma varyantı 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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