Mualla Irmak cinayeti çözüldü

15 yıl önce işlenen Mualla Irmak cinayeti maktulün ağzını bağladıkları koli bandındaki parmak iziyle aydınlatıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı, “Bıçaklanmış halde gördüm, birkaç bıçak da ben sapladım” dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri 2005 yılında çalıştığı Jinekolog kliniğinde ağzı bantlanarak ve 23 kez bıçaklanarak öldürülen Mualla Irmak (42) cinayetiyle ilgili yeniden soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışmaları, olayla ilgili olarak 2016 yılında tutuklanan Serkan G.’nin (38) yanında bir başka kişinin daha bulunduğu, Mualla Irmak’ın ağzını bağladıkları koli bandı üzerindeki parmak izinin Serkan G.’ye ait olmadığını ortaya çıkardı.

2016’da tutuklanan Serkan G. suçu kabul etmedi

Savcılık talimatıyla 2016 yılında Irmak’ın öldürülmesiyle ilgili deliller yeniden değerlendirilmiş Serkan G.’nin olaydan bir gün önce jinekoloğa geldiği ortaya çıkmıştı. Eldeki tüm delillerin birleştirilmesiyle Serkan G. şüpheli olarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mualla Irmak’ın öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan Serkan G. suçu hiçbir zaman kabul etmemiş, cezaevinden bakanlığa suçsuz olduğu yönünde mektuplar göndermişti. Serkan G. tutukluluğunun 3’üncü yılında cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.