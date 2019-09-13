"Muallimköy, Bilişim Vadisi vizyonunun kalbidir"

KOCAELİ (AA) - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Bilişim Vadisi projesine sadece Muallimköy dersek, yanlış söylemiş oluruz. Muallimköy teknoloji geliştirme bölgesi, Bilişim Vadisi vizyonunun kalbidir." dedi.

Bilişim Vadisi Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Bilişim Vadisi ve Sektör Stratejileri Lansman" programında konuşan İbrahimcioğlu, temmuz ayında gerçekleştirdikleri çalıştayın, hem Bilişim Vadisi'ni sahiplenmek hem de bu kültürü tüm dünyaya yaymak adına önemli olduğunu belirtti.

Çalıştayın çok verimli geçtiğini aktaran İbrahimcioğlu, sektörün tamamıyla ilgili yapılan çalışmaların ve çalıştayda söylenen fikirlerin sonuç raporunda toplandığını vurguladı.

Hayata geçirdikleri projeleri anlatan İbrahimcioğlu, şunları söyledi:

"Mega teknoloji koridoru ifadesini, şundan dolayı kullanıyoruz. Biz Bilişim Vadisi'ni kurarken, Muallimköy'deki bir teknoloji bölgesinden bahsetmediğimizi ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2012'deki dünyada oluşmaya başlayan teknoloji alanlarıyla alakalı 'Türkiye'de de bir benzerini kurmamız lazım.' diyor. Bunun sonucunda Amerika, Rusya, Çin'deki muadillerine benzer Türkiye'de bu proje hayata geçiyor. Bilişim Vadisi projesine sadece Muallimköy dersek, yanlış söylemiş oluruz. Muallimköy teknoloji geliştirme bölgesi, Bilişim Vadisi vizyonunun kalbidir. Peki nedir, 'Mega teknoloji koridoru' ifademiz. Bugün sınırlarını bütün organize sanayi bölgelerimizi de içine alan, onunla beraber bu bölgedeki üniversitelerimizi içine alan, daha da ileri gidiyorum Teknopark İstanbul, TÜBİTAK MARTEK'e uzanan, Gebze OSB ve Teknopark'a uzanan tüm bunların tamamının oluştuğu bir harita hayal edin. Bölgesel olarak Asya'dan Avrupa'ya bir köprü, hem de gerçekten Anadolu'nun Rumeli'ye geçişini sağlayan bir köprü."