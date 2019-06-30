Muammer Aydın, DSP'deki görevlerinden istifa etti

ANKARA, (DHA) - DEMOKRATİK Sol Parti'den (DSP) 31 Mart yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan, 23 Haziran'daki yenileme seçiminde ise adaylıktan çekilen Muammer Aydın, genel başkan yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

DSP'li Muammer Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Aydın, 2013 yılından bu yana DSP'nin üyesi olduğunu belirterek, 'Üyesi olmaktan onur duyduğum ve bugüne kadar ilke ve kararlarına uyarak görev yaptığım DSP'deki Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulundaki görevimden bugün itibariyle üzülerek istifa ediyorum' dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı eleştiren Aydın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

'Gelinen süreçte, Genel Başkan Önder Aksakal'ın genel olarak partide rahatsızlık yaratan olumsuz tutumu ve 23 Haziran seçimi sürecindeki parti tüzük ve ilkeleri ile başkanlar kurulunun ve parti meclisinin kararlarına aykırı tamamen bireysel, şahsi menfaate dayalı, parti kurumsal kimliğine ve bugüne kadarki partinin fiili ve teorik uygulamalarına, parti menfaatlerine, Onursal Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'in öğretisine ve Demokratik sol kültüre, ülke menfaatlerine ve bu doğrultudaki siyaset anlayışıma ters, toplumda DSP'nin yanlış algılanmasına neden olan açıklamaları benim artık bu görevlerde kalmamam için yeterli sebep oluşturmuştur.'

Partisinin önceki Genel Başkanı Masum Türker'e de teşekkür eden Muammer Aydın, 'Sayın Türker'e tüm Başkanlık Kurulu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi arkadaşlarıma, bu ilkeleri yaşatan ve paylaşan tüm demokratik solculara teşekkür etmeyi bir borç ve görev biliyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir' dedi.

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