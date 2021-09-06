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  4. Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi özel uçakla İstanbul'a geldi

Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi özel uçakla İstanbul'a geldi

06.09.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi'nin serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi özel uçakla İstanbul'a geldi

Libya'da serbest bırakılan Sadi Kaddafi'yi taşıyan özel uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

2014 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

Kaddafi, 2011 yılında NATO'nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer'e kaçmış ancak 2014 yılında Libya'ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus'ta hapiste tutulmuştu.

Muammer Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libyaulusal futbol takımında oynuyordu.

Kaddafi'nin oğlu serbest bırakıldı, İstanbul'a geliyorKaddafi'nin oğlu serbest bırakıldı, İstanbul'a geliyor

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
gelin baba gelin
yol geçen hanına döndük resmen
bu oaly bana trt1 teşkilat dizisinin bir bölümünü hatırlattı

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