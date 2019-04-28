Muammer Karaca kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Muammer Karaca, vefatının 41. yılında kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığında gerçekleştirilen programda, 28 Nisan 1978'de hayatını kaybeden Karaca için dualar edildi ve kabrine çiçek bırakıldı.

Karaca'nın kızı Tunca Turna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının çok nazik, zarif ve hiç kırıcı olmayan bir üsluba sahip olduğunu söyledi.

Babasının çok titiz birisi olduğunu aktaran Turna, "Çok ciddi bir adamdı. Sinirli olur ama sonunda çok merhametli ve sevecen bir insandı. Etrafına kızsa bile onların gönlünü muhakkak alırdı. Bir kıymet gitti. Benim için her zaman iftihar vesilesi." dedi.

Turna, Muammer Karaca'nın çok kıymetli ve sevilen bir komedyen olduğuna işaret ederek, "Seyretmeye muhakkak giderdik. Fikrimizi sorardı. Bazen o yüzü bulurduk, 'Baba şunu şöyle söylemesen, şöyle yapmasan.' falan da derdik. Çocuklarına çok kıymet verirdi." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Muammer Karaca'nın yeğeni olan oyuncu Ulvi Alacakaptan da Karaca'nın Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından olduğunu dile getirdi.