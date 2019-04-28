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Muammer Karaca kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Muammer Karaca'nın kızı Tunca Turna: - "Çok ciddi bir adamdı. Çok merhametli ve sevecen bir insandı. Etrafına kızsa bile onların gönlünü muhakkak alırdı. Bir kıymet gitti. Benim için her zaman iftihar vesilesi" - Oyuncu Ulvi Alacakaptan: - "Hiciv, zaten bu toprakların vazgeçilmez bir parçasıdır ama hicvin tabii ki acıtmadan, aşağılamadan, sövgüye ulaşmadan yapılması gerekir. Bunun en güzel örneklerini veren Muammer Karaca'dır"

İSTANBUL (AA) - Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Muammer Karaca, vefatının 41. yılında kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığında gerçekleştirilen programda, 28 Nisan 1978'de hayatını kaybeden Karaca için dualar edildi ve kabrine çiçek bırakıldı.

Karaca'nın kızı Tunca Turna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının çok nazik, zarif ve hiç kırıcı olmayan bir üsluba sahip olduğunu söyledi.

Babasının çok titiz birisi olduğunu aktaran Turna, "Çok ciddi bir adamdı. Sinirli olur ama sonunda çok merhametli ve sevecen bir insandı. Etrafına kızsa bile onların gönlünü muhakkak alırdı. Bir kıymet gitti. Benim için her zaman iftihar vesilesi." dedi.

Turna, Muammer Karaca'nın çok kıymetli ve sevilen bir komedyen olduğuna işaret ederek, "Seyretmeye muhakkak giderdik. Fikrimizi sorardı. Bazen o yüzü bulurduk, 'Baba şunu şöyle söylemesen, şöyle yapmasan.' falan da derdik. Çocuklarına çok kıymet verirdi." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Muammer Karaca'nın yeğeni olan oyuncu Ulvi Alacakaptan da Karaca'nın Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından olduğunu dile getirdi.

Alacakaptan, Karaca'nın özellikle politik tiyatroda kendine has yorumuyla Türkiye'de yerli tiyatronun adımlarını attığı değerlendirmesinde bulundu.

Kendi binasını yapan özel tiyatrocunun Muammer Karaca olduğunu anlatan Alacakaptan, Karaca'nın kendi tiyatrosunun yanı sıra farklı tiyatrolara da hizmet ettiğini ifade etti.

Alacakaptan, Muammer Karaca Tiyatrosunun farklı araştırmalara konu olabileceğini vurgulayarak, "Hiciv, zaten bu toprakların vazgeçilmez bir parçasıdır ama hicvin tabii ki acıtmadan, aşağılamadan, sövgüye ulaşmadan yapılması gerekir. Bunun en güzel örneklerini veren Muammer Karaca'dır." diye konuştu.

- Muammer Karaca

Türkiye'de bulvar tiyatrosunun öncülerinden olan oyuncu ve yönetmen Muammer Karaca, 1905'te İstanbul'da doğdu. Başladığı veterinerlik öğrenimini yarım bırakarak tiyatroya yönelen Karaca, ilk kez 1923'te sahneye çıktı ve bir sonraki yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Karaca, çok sayıda oyun ve operette rol alırken, 1955'te İstanbul'da Karaca Tiyatrosunu kurdu. Burada 16 yıl boyunca aralıklarla oynanan "Cibali Karakolu" oyunu Karaca'nın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Gün­cel siyasal olayları sahnedeki esprilerine malzeme yaparak halkı güldürmeyi amaçlayan Karaca, 28 Nisan 1978'de vefat etti.

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