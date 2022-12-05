Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci'nin eşi ve ailesi!

Muammer Ketenci 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programına katıldı. Ünlü modacı yaptığı açıklamaların ardından merak edildi. Peki, Muammer Ketenci kimdir? İşte 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci hakkında merak edilenler...

MUAMMER KETENCİ KİMDİR?

Muammer Ketenci 1965 yılında İstanbul‘da doğdu. Asıl soyadı Üstübicioğulları’dır.

Muammer Ketenci daha önce yaptığı açıklamada babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu ifade etmiş ve marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullandığını belirtmiştir.

Muammer Ketenci Trabzonludur. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.

2. SAYFA KONUĞU MUAMMER KETENCİ EVLİ Mİ?

Muammer Ketenci Evli ve iki çocuk babasıdır.



